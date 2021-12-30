員警從大雪山林道路旁邊坡拉起3具陷阱誘捕籠，順利解救5隻保育類雀鳥。（蔡昇倫提供／王文吉台中傳真）

森林護管員檢視5隻雀鳥健康狀良好，當場野放回歸山林，並銷毀誘捕籠。（蔡昇倫提供／王文吉台中傳真）

愛鳥人士昨在大雪山林道22.5公里邊坡，發現3具誘捕鳥籠，共有1隻黃山雀及4隻青背山雀受困，分屬二、三級保育類野生動物，均為成鳥。愛鳥人士譴責非法誘捕，同時報警拆除鳥籠，順利救出5隻雀鳥，並由森林護管員檢視鳥況良好，當場野放回歸山林。

東勢林區管理處於12月29日上午接獲通報，有熱心賞鳥人士於大雪山林道22.5K邊坡處發現鳥類陷阱誘捕籠，即向台中市警察局和平分局大棟派出所報案。

鞍馬山工作站護管員會同員警至現場巡查，未發現相關嫌疑人，但在誘捕籠內發現4隻青背山雀及1隻黃山雀，檢視鳥況良好，當日就地野放，並將誘捕籠銷毀。

東勢林區管理處指出，大雪山林道為重要國際賞鳥勝地，該處長期進行賞鳥活動及保育教育宣導，並推廣「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」的賞鳥倫理五「不」曲。

東勢林管處表示，大雪山林道首度發現民眾違法放置陷阱誘捕保育類鳥類，依據野生動物保育法第18條及第19條規定，未經許可不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺保育類野生動物，及使用陷阱獵捕野生動物，違者將依同法第41條處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。

東勢林管處即日起將會同台中市農業局、保七總隊第五大隊東勢分隊、大棟派出所加強大雪山林道沿線的巡視及取締工作，並呼籲民眾於若發現保育類野生動物受到騷擾、虐待或獵捕情形或有具體事證，請向東勢林區管理處（04-25150855）或1999專線舉報。