國立台灣大學實驗林管理處，結合「人間國寶」黃麗淑老師，為林業計畫合作夥伴開辦「木胎漆藝」訓練課程，未來，8位種子學員將在溪頭開班，為銀髮族授課，讓森林療育兼具工藝療育。

台大林管處推動「共榮計畫」，今年禮聘文化部以「漆工藝」登錄為「人間國寶」重要保存者黃麗淑，傳授漆工藝技法，包含罩明銀地彩繪技法、彰髹技法、貝殼鑲嵌技法及罩明葉紋技法。

台大林管處長蔡明哲表示，台大善盡大學社會責任及聯合國永續發展目標，今年以文化藝術結合國產材，請人間國寶黃麗淑指導，成果斐然，製作的木椅可以當做傳家寶；也希望受訓學員將漆藝傳承到社區，提升生活內涵。

國立雲林科技大學教授林蘭東表示，黃麗淑的漆藝技巧融合台灣、日本及世界各國技藝，創意及深厚的人生涵養，都呈現在漆藝作品中，不僅是台灣人間國寶，更是世界之寶；而學員克服漆藝的難度，完美呈現所學技藝，正是名師出高徒，也是文化資產保留與發展的契機。

雲林科技大學創意生活設計系主任張岑瑤指出，台大實驗林推動文化傳承不餘遺力，邀請人間國寶黃麗淑，指導種子教師深度體驗木胎漆藝培訓，成果豐碩，也為文創產業培育傳承人才，成就地方產業共進榮景。

黃麗淑能夠榮膺人間國寶，除了精湛的技藝與修為，還有追求完美的「頂真」精神；她說，8位學員學習漆工藝，就像在勞改營，非常辛苦，但是大家都很認真，希望學員秉持「做工藝要有做工藝的精神」，要做就要做到最好。