想要養出美肌，最重要的第一步就是做好清潔，ADDICTION、CHIC CHOC、巴黎萊雅推出卸妝產品，滿足不同的卸妝需求，無論是有接睫毛、或是喜愛清爽卸妝感受，都能找到適合自己的卸妝品。

▍1.ADDICTION奧可玹植萃卸妝油

ADDICTION植萃卸妝油全新添加毛孔潔淨因子，改善造成毛孔粗大的肌膚困擾，而且使用後不需再度洗臉，持續使用讓肌膚更細緻、清爽、明亮。使用觸感滑順，容易在臉部均勻推開，手濕也可以使用，若是有接睫毛的人也不需擔心會使嫁接的睫毛脫落，清新的柑橘草本香調讓卸妝過程好療癒，使用後肌膚潤澤不緊繃。

ADDICTION奧可玹植萃卸妝油。（邱映慈攝）

ADDICTION奧可玹植萃卸妝油可以深層卸除彩妝，徹底潔淨肌膚，清新的柑橘草本香調使用過程更療癒。（邱映慈攝）

▍2.CHIC CHOC植萃舒活潔顏油

CHIC CHOC全新推出擁有天然潔顏力的「植萃舒活潔顏油」，具有高親膚性的油成分，輕盈延展，具有優異卸妝效果，清新溫暖的柑橘香氛，賦予舒爽、輕鬆的氛圍。同時可搭配超人氣的潔顏品項植萃舒活洗顏皂霜、淨顏酵素粉N，從卸妝到洗顏的時光，肌膚完全潔淨、透亮加倍！

CHIC CHOC植萃舒活潔顏油。（邱映慈攝）

▍3.巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水玻尿酸高效溫和型

若有預算限制，開架品牌巴黎萊雅推出三合一卸妝潔顏水玻尿酸高效溫和型，一瓶中僅添加極簡高效的8大成份，溫和卸淨不留殘妝，對肌膚無負擔；富含高保濕成分「超級玻尿酸」，為肌膚補充源源不絕的水份，同時能有效舒緩敏感、穩定肌膚，經皮膚科醫師實測連敏感肌也適用，實現卸妝也能同步養膚的保養新感受。