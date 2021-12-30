因應元旦連續假期車潮，警方將於中潭公路台14線與台21線交會路段（埔里鎮愛蘭橋南端），自今年12月31日上午10點起，至明年1月1日下午3點止，規畫往日月潭的專用道，疏解車流；日月潭水社及伊達邵商圈，規畫行人徒步區，禁止車輛通行。

中潭公路往埔里、日月潭車潮絡繹不絕，愛蘭橋南端路段是交通樞紐，左轉進入埔里市區、右轉續行往日月潭方向及對向由日月潭前往國道6號的三方車流交會，形成交通瓶頸。

埔里警分局為疏解元旦連假車潮，規畫自台14線愛蘭橋與日月潭方向段起，至台21線南村路口止，約200公尺外側車道，將以交通錐區分專用道，並自專用道前方約1公里處，沿途架設大型導引指示牌，提醒「往日月潭行駛外車道」，及「往日月潭免停紅燈」指示牌，路口並有員警與義交人員定點指揮。

此外，連假第2天下午西向離轄車潮，警方將延續愛蘭交流道管制、疏流北山交流道方式，提醒往國道3號的駕駛人，配合指示牌或員警指揮，沿台14線續行5公里自北山交流道進入國道，避開進入國道6號愛蘭交流道匝道及北山隧道段龜速壅塞車陣。

集集警分局在元旦連假實施日月潭周邊交通管制，12月31日早上8點至1月2日晚上10點，台21線魚池鄉中山路與中正路段，禁止路邊停車；日月潭水社名勝街，伊達邵商圈，規畫為行人徒步區，禁止車輛進入，周邊商家及攤販切勿違規設攤或占用道路擺設商品，警方將加強勸導、取締，維護遊客安全。