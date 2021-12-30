網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，因五官神似Angelababy有「台版Angelababy」之稱，而其實她在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，不時會在社群網站分享養眼福利，最近她又曬出一系辣照，不只穿比基尼炸出好身材，還有超邪惡的自拍視角，讓許多男粉看了快噴鼻血。

日前過冬至時，黃琳在IG俏皮發文：「冬天到叻也不可以吃太胖，會被殺來吃哦」，卻附上圖文不符的辣照，只見她曬出之前在夏威夷度假的照片，穿著黑色比基尼，下身搭配真理褲，露出燦爛笑容，甜美爆表，惹火的是，她的比基尼尺寸過小，乍看下根本就像只有一條線，完全包不住她的豐滿上圍，南北半球整個溢出，同時秀出纖細蠻腰、修長美腿，完美身材比例一覽無遺，相當性感。

而這兩天，黃琳再曬出好幾張過聖誕的照片，其中，有她穿著細肩帶紅洋裝和朋友聚會的畫面，衣服的低胸設計讓她露出深邃事業線，和朋友錄影片時，一個彎腰狂晃的動作，使得白皙雙峰也呼之欲出，十分撩人。

最後，黃琳再加碼曬出一張超邪惡視角自拍，她拿著手機從胸口往下拍，看起來幾乎快探入衣服裡，讓巨球完全現形，畫面根本太犯規，惹得大批粉絲暴動留言「澎湃的巨峰」、「太大了吧」、「這視角太犯規」、「好可愛好美一百分」。