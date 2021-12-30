大陸人工智慧（AI）新創企業商湯集團無畏日前被美國列入投資黑名單的陰霾，於30日正式在港股掛牌。盤中最高來到4.74港元，較招股價3.85港元高出23％，其後升幅稍減，但在散戶的支持下，股價表現相對堅挺，終場收報4.13港元，上漲7％，成交14億港元，市值逾1374億港元。

路透報導，商湯集團招股反應不算熱鬧，其以3.85港元的招股價區間下限定價。商湯集團在上海、香港共同舉行上市儀式，聯合創始人、董事會執行主席兼首席執行官徐立在上海現場稱，商湯集團相信人工智能（AI）技術變革帶來價值，可推動普惠和公平的智能時代到來，會繼續推動人工智能基礎設施的建設，賦能百業。

商湯集團此前被美國財政部列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，本月中撤回其香港首次公開發行（IPO），更新招股書後重新招股，招股價區間3.85港元～3.99港元及發售股數均不變。但排除美國投資者認購IPO發售股份，同時基石投資者名單亦出現變動。更新後的基石投資者認購金額總計為5.1億美元，全數為中資機構投資者；原招股書中為4.5億美元。

商湯IPO供散戶認購的香港公開發售部分獲5.18倍認購，國際配售部分獲1.5倍認購，公司最終以招股價區間下限定價，未計行使超額配股權前的初步集資額為57.75億港元。分析師表示，商湯的國際配售認購是2021年以來香港大型IPO中表現最差的其中一次，因排除了美國投資者。

商湯稱，集資所得六成將用於增強研發能力、其餘用於開發產品、新投資、尋求戰略投資及收購機會等。