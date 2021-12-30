行政院會30日通過《企業併購法》修正草案，放寬非對稱式併購（俗稱大鯨魚併購小蝦米）適用條件，「併購公司所支付股份不超過其已發行股份之20％」，或「併購公司所支付股份、現金及其他資產之對價總額，不超過併購公司淨值20％」，即可由董事會決議後進行併購，不須再經過股東會。

現行非對稱式併購須同時符合「併購公司併購所支付股份，不超過其已發行股份的20％」，且「其支付之現金及其他資產之對價總額不超過淨值2％」，才能排除股東會決議，經濟部次長陳正祺表示，這是參考國外立法例，增加併購的彈性及效率，有助加速成熟企業進行併購，提升產業競爭力。

行政院長蘇貞昌指示，請經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法。

這次修法有三大重點，一是增加併購的彈性及效率，放寬非對稱式併購適用範圍；二是促進友善併購環境，增訂無形資產攤銷及被併新創個人股東所得課稅緩繳租稅優惠；三是保障股東權益，強化併購資訊揭露，增列投票反對的異議股東股份也有收買請求權、以利企業進行併購。

促進友善併購環境，新增兩項租稅誘因，首先被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅。即被併購企業如屬設立登記至決議併購未逾5年、未公開發行股票公司，其個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅，至取得次年度之第三年起分三年平均課稅，以利併購案進行。

其次，放寬無形資產攤銷。明定可辨認無形資產之類型，擴及營業秘密、電腦軟體、積體電路電路布局權等各種特許權，且放寬併購取得的無形資產可按法定享有年限或以10年做為攤銷的計算標準，使併購方更易於估計其租稅成本。

強化股東權益保障，修正草案規定公司必須在股東會召集事由中，說明董事就併購之利害關係重要內容，以及贊成或反對併購的理由；並擴大反對併購股東股份收買請求權之適用範圍，對於股東會決議時未放棄表決權而投下反對票的股東也適用，以保障其退場機制。