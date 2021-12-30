彰化縣縣警察局31日晚間起彰化市三民路火車站前將實施交通管制。（彰化警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號埔鹽系統交流道封閉。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號埔鹽系統交流道封閉。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣有彰化市公所在彰化火車站前廣場和北斗鎮公所在奠安宮停車場舉辦跨年晚會，彰化縣警察局31日晚間起彰化市三民路火車站前將實施交通管制，車輛改道北向由中正路行駛、南向由站前道路行駛，另外北斗鎮宮前街及河濱街等周邊道路將加強疏導車流。

此外，彰化縣政府訂於元旦7時起至11時30分在員林市運動公園停車場舉辦「2022元旦健走在員林」，健行路線沿員林藤山步道至鳳天宮折返，警局也於員林運動公園周邊各重要路段均有派員加強交通疏導。

迎接元旦3天連假，彰化縣警察局以「交通順暢」為服務主軸，針對轄內各重要道路、風景遊憩地區規劃交通疏導作為，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於12月31日至2022年1月1日每日0時至12時封閉南下匝道，另於111年1月1日及2日每日7時至24時封閉北上匝道。

彰化縣警察局呼籲利用鄰近交流道上高速公路，建議替代道路，台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道至埔心聯絡道、右轉縣148線員鹿路到國道1號員林交流道。或是從台76線埔鹽交流道到台19線彰水路、左轉縣148線員鹿路，到國道1號員林交流道。

台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道到台19線彰水路、國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道、台1線到國道1號彰化交流道。

另外，國道1號彰化路段道路改善工程於12月22日完工，原本3車道調整為3車道加1輔助車道，預計能夠增加路段服務容量，改善假日壅塞情形。