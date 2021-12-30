長榮海運豪發40個月年終獎金，一對任職長榮海運的夫妻共領到500萬元，消息一出震驚各界，歲末年終對於戶頭突然有鉅款進出大家都很敏感，一名女網友今(30)日表示，突然收到銀行App的通知，上面竟顯示金額50多萬元，雖然與500萬相去甚遠，不過真相曝光後，依然讓不少網友跪了，讚嘆「狠角色」、「炫耀文」！

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出銀行App通知的手機截圖表示，昨天半夜她也收到「綠色App」的通知，無奈感嘆「前同事是被年終嚇醒，為什麼我就要被信用卡帳單嚇醒，這就是人生」。

網友PO出信用卡繳費通知。（圖／截自爆料公社二館）

從截圖中可見，銀行通知本期帳單應繳總金額50萬0810元，最低應繳總額35萬0891元。帳單曝光後，雖然有網友表示同情，不過更多網友回應「可以刷這個數字也不容易啊」、「你的財力比收到40個月年終的人更令人羨慕」、「一個月刷50萬的才是個狠角色」。

對於一個月能有50萬的刷卡額度，網友研判應該是有錢人，直呼「炫耀文」，原PO則表示，她只是一個普通的上班族，50萬並不是刷了什麼特別的東西，單純只是繳儲蓄險而已。

至於為何會有50萬的刷卡額度，原PO解釋那張卡原本額度也只有15萬，因為當時買新家，需要一口氣刷30萬左右買家電，才提高額度，其他兩家的信用卡都只有15萬而已，不過仍有網友認為，儲蓄險繳50萬也不是普通人了，直呼「太猛了吧」、「這鐵定是個炫耀文」。