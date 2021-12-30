今（30）日下班後元旦連假就開始了，由於之前高公局已預測跨年及元旦假期國道將湧大量車潮，估計今日國道5號南向恐將塞車至深夜。果不其然，西部國道路網下午4點後湧現車潮，高公局表示壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、汐止端至圓山、桃園至中壢，北向桃園至五股；國3南向新店至土城，北向名間至南投；國5南向石碇至坪林等7處。截至下午5點，國道交通量71.3百萬車公里，預估今日交通量109百萬車公里。

高公局預判明日重點壅塞6路段包括：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向儘量下午出發。

明日是元旦連續假期首日，高公局預估國道交通量111百萬車公里，是年平均平日(88百萬車公里)的1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，是年平均平日的1.4倍。相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途建議儘量利用省縣道，不要上國道。