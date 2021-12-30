元旦3天連假明天（31日）展開，台北101今稍早公布觀景台自明年1月1日元旦起取消周一休館，改為全年度營業，平日營業時間自11時至19時，假日為10時至19時，無休館日，全年不打烊。

台北101觀景台熱門打卡點「雲端上的秘境花園」（圖）與「天使之翼」。（台北101提供）

為迎接跨年人潮，台北101特將社群上聲量高的打卡點「雲端上的秘境花園」擴充，打造成綠意盎然的景色，搭配高人氣的「天使之翼」打卡點，及受到女性及情侶喜愛的「雲中星月」、「空中雲彩」與「一生一世」，讓民眾享受雲端打卡樂趣。

台北101「蕩寇誌之終極英雄」（圖）觀景台套票，含1張「蕩寇誌之終極英雄」門票、1張台北101觀景台國人票，購票即贈台北101獨家提袋，平日套票500元，假日套票650元。（台北101提供）

此外，即日起自明年2月6日，台北101與全沉浸藝文數位展演場域「双融域AMBI SPACE ONE」合作，推出當代傳奇劇場的「蕩寇誌之終極英雄」觀景台套票，含1張「蕩寇誌之終極英雄」門票、1張台北101觀景台國人票，購票即贈台北101獨家提袋。平日套票500元，假日套票650元，線上預購：https://bit.ly/3eAQqAl。

台北101「蕩寇誌之終極英雄」觀景台套票，含1張「蕩寇誌之終極英雄」門票、1張台北101觀景台國人票，購票即贈台北101獨家提袋（圖），平日套票500元，假日套票650元。（台北101提供）

當代傳奇劇場台灣京劇傳奇人物吳興國領軍，作品受國際矚目，首度採用沉浸式投影科技打造「蕩寇誌之終極英雄」，找來老搭檔張大春編劇與周華健作曲，將傳統表演藝術結合數位科技，帶來震撼的京劇體驗。