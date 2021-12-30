大陸《新聞晨報》報導，日前有網友實名舉報稱，台灣歌手張信哲代言境外賭博網站，並涉及在大陸境內協助推廣。對此，張信哲創辦的「潮水音樂有限公司」今天發布聲明回應，張信哲確實曾在2020年3月與歐寶娛樂簽約為其代言，但只限於菲律賓；也沒有在中國大陸等地區進行任何宣傳、素材拍攝及宣傳活動。

陸媒報導稱，近日一段實名舉報張信哲的視頻在網路上流傳，該視頻中的舉報人稱，張信哲在大陸到處上節目、開演唱會撈錢，背地裡還幫助境外網路信息犯罪活動做推廣，「本人實名舉報歌手張信哲，2020年2月20日公開在疫情最嚴重的時刻，公開代言菲律賓網賭詐騙平台，公開挑戰公安部零容忍底線。」同時，「要求封殺此嚴重劣跡藝人。」

報導稱，據瞭解，歐寶娛樂於2020年2月20日，正式簽約張信哲為歐寶品牌獨家代言人，雙方簽下了為期1年的合作協議，共促彼此品牌價值提升。同時，歐寶娛樂也是意大利尤文圖斯足球俱樂部、意大利阿斯頓維拉足球俱樂部的官方合作夥伴。

報導稱，《新聞晨報》記者登陸歐寶娛樂網站，在輸入網址後，立即顯示「該頁面可能存在違法信息！該頁面可能存在違反國家法律規定的內容，可能會散布違法信息或通過虛假宣傳欺騙消費者，為避免造成個人損失，建議您謹慎訪問。」

打開網頁後，頁麵包括有體育賽事、電子競技、真人娛樂、棋牌遊戲、彩票投注、電子遊藝等部分，都可以通過網上投注的方式進行賭博。

報導稱，曾有媒體報導電競博彩一事時，提到一個名為「歐寶娛樂」的博彩網站網址，稱「註冊充值後可以拉進會員群，充值門檻是100元，充值便有相應活動」，這令很多玩家沈迷其中。在歐寶娛樂網站上，有一個「歐寶代理合營計劃」，最高返傭可達55％。除了有與尤文圖斯、阿斯頓維拉的合作之外，該網站沒有出現任何與張信哲有關係的內容。

報導稱，之前該舉報人曾表示，廣東省文化和旅遊廳曾回覆他，「張信哲經紀公司聲明，其代言的歐寶娛樂公司在中國境內未開展任何業務、也無任何辦事機構，張信哲為歐寶娛樂公司拍攝的宣傳片及向其提供的宣傳照片，未在中國大陸地區上架或任何管道進行宣傳。張信哲代言的所有內容僅限於該公司註冊地菲律賓及亞洲其他地區（不包括中華人民共和國大陸地區）進行宣傳。張信哲與歐寶娛樂公司的代言合約為期一年，已於2021年3月到期終止，終止之後也再無任何合作。」

張信哲創辦的「潮水音樂有限公司」今天也發布聲明稱，張信哲確實曾在2020年3月與歐寶娛樂簽約為其代言，但只限於菲律賓；也沒有在中國大陸等地區進行任何宣傳、素材拍攝及宣傳活動。

聲明表示，這次的代言合作為期一年，2021年3月合約到期時。本公司即與該公司終止一切代言合作。

聲明全文如下：

基於近日網路平台針對張信哲先生之負面評論及報導事件，本公司就此事件造成公眾、媒體的關注及資源耗費，向社會大衆誠摯地道歉，並於本聲明中還原事實，檢討本次事件過程中處理不當，對於社會大衆所產生的負面影響。

2020年3月，本公司受歐寶娛樂之邀約，安排張信哲先生於台北簽訂了該公司限於菲律賓的形象代言合約。該公司主要業務為文化、娛樂、體育等產業。基於藝人為公眾人物，本公司多年來皆嚴格把關各式商業演出及代言，並且在絕無違反法律規範的原則下進行所有合作。

本次合作本公司絕無在合約上承諾，並安排張信哲先生在中國大陸等地區進行任何宣傳、素材拍攝及宣傳活動。這次的代言合作為期一年，2021年3月合約到期時。本公司即與該公司終止一切代言合作。

張信哲先生多年來對於本公司團隊的工作安排皆十分信任及尊重。本次的代言合作也充分授權團隊安排。非常遺憾在合約到期、合作結束許久後發生本次事件，造成對社會公共資源的浪費及負面影響。

本公司在此誠摯地向社會大眾及所有合作單位致上最深的歉意。團隊對於本次事件對社會大眾所產生的負面影響及佔用公共資源做深刻的檢討，並且與張信哲先生達成共識，應將安排更多身體力行的公益活動，創造貢獻良好正面的社會價值。

潮水音樂有限公司

2021年12月30日