彰化縣政府30日上午在縣府中庭熱鬧舉辦好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府30日上午在縣府中庭熱鬧舉辦好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府30日上午在縣府中庭熱鬧舉辦好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮，縣長王惠美頒獎表揚，表示縣府很多同仁不僅工作認真，還相當有才，績優卓越獎團隊有城市暨觀光發展處、環保局、水資處。最佳創新蛻變獎：新聞處、最佳使命必達獎：工務處。9科室得到拔粹獎，下半年度優秀員工有新聞處科員林麗芬等15人。

王惠美表示，城觀處剛完工啟用的芳苑濕地紅樹林海空步道，深入海岸潮間帶，海天一色，景緻優美，提供絕佳的賞景之處；環保局率全國之先處理溪州焚化爐整修案，除提升處理能量外，更帶來至少達33億8850萬元的經濟效益；水資處整治鹿港溪，營造景觀綠帶、清水步道等河域景觀空間，原本大家認為鹿港僅是歷史老城，在鹿港溪整治後感覺更不一樣了，提升了鹿港生活品質，也吸引更多觀光客。

「最佳創新蛻變獎」由新聞處獲得，新聞處為了讓民眾在疫情期間獲得最新消息，天天開線上直播，此外，「最佳使命必達獎」由工務處拿下，因積極辦理彰化市鐵路高架化，與中央多次協商，終於通過國發會審查，在彰化建縣將滿300年之際，促成都市縫合、翻轉市容的大發展。

還有拔萃獎，總共有9科室，得獎科室為社會處／救助科、工務處／新建工程科、文化局／藝文推展科、城市暨觀光發展處／企劃發展科、農業處／行銷企劃科、水利資源處／下水道科、教育處／體健科、警察局／刑大隊、計畫處／為民服務科 。

縣府下半年度優秀員工當選名單，新聞處科員林麗芬、教育處科員林欣穎、教育處約聘專任專業輔導人員陳惠銛、工務處技士林冠傑、、工務處臨時約僱人員吳美娟、水資處技士許偉哲、城觀處約聘人員陳盈利、農業處科長蕭麗玲、社會處科員楊裕榮、社會處社會工作師江念庭、社會處約聘社會工作員陳可欣、地政處科員鄭傑中、行政處科員林婕翎、行政處臨時人員林建穎、人事處科員陳麗絹。，得獎的考績馬上由70％拉到75％加以鼓勵。