腦袋跟肌肉一樣可以鍛鍊，也都需要營養，而隨著年紀漸長，若想要活得健康長久，並且能自理生活大小事，那麼大腦的保健就格外重要，專攻預防醫學、抗衰老的名醫洛桑加參特別分享7大護腦聖品，讓你越老越聰明。

▍藍莓

抗氧化食材中的佼佼者就是藍莓。實驗證實，連吃藍莓12周，有失智風險的成年人不僅改善記憶力和情緒，就連空腹血糖的數值都更為理想。不過也不一定非吃藍莓不可，草莓、覆盆莓、蔓越莓、黑醋栗、桑葚等，都能護腦、抗氧化、預防退化性疾病。

▍巧克力

每周至少吃一次巧克力，在視覺空間記憶和抽象推理能力上，將有更出色的表現。不過為了避免攝入過多精製糖，請至少選擇可可含量80％以上的；不怕苦的人，85％、90％的更好。此外，可可含有一種現今80％的人都缺的珍貴礦物質「鎂」，缺鎂容易出現睡眠障礙、偏頭痛、情緒不穩與腦神經衰弱的問題，因此，吃好的黑巧克力，既是味覺上的享受，還能補充鎂。喝熱可可也可以，只是千萬別加太多糖。

▍深綠色蔬菜

菠菜、芥菜、青江菜、花椰菜、羽衣甘藍皆富含大腦所需的營養素，諸如維生素K、葉黃素、葉酸、β胡蘿蔔素等。這些營養成分有助於維持大腦正常運作，並減緩認知功能下降。據研究顯示，天天吃豐富深綠色蔬菜的人，大腦比普通人年輕11歲。

▍核桃

外型長得像大腦的核桃還真能「以形補形」，讓人不容易「頭殼壞掉」。專家推測，Omega-3不飽和脂肪酸中的DHA和EPA有助於阻止「β 類澱粉蛋白質」斑塊不斷堆積。這被列為阿茲海默症嫌疑犯的斑塊，很有可能就是它，造成腦神經元損傷，引發一連串記憶、認知與整體心智功能的退化。除了核桃，亞麻仁油、苦茶油、酪梨、腰果，也都可以常吃。

▍杏仁

若血漿中的維生素E濃度低，人的記憶力也會比較差。根據《美國醫學會期刊》發表的一份研究報告中指出，高劑量的維生素E顯著減緩了阿茲海默症的退化進程。杏仁因為擁有豐富的維生素E，當成零食吃又很方便，所以是最佳選擇，其他還有芡實、炒花生、葵瓜子、芝麻醬、松子、小麥胚芽和南瓜，也都是補充維生素E的好來源。

▍全穀物

包含糙米、全麥、蕎麥、燕麥、藜麥等未經精製加工、仍保留完整營養的穀粒，都屬於全穀物，富含維生素B。而維生素B除了能替人體帶來活力，同時也是確保腦神經傳導物質能被製造出來的關鍵原料。神經元間訊息傳導無礙、有沒有足夠的快樂荷爾蒙，以及降低腦神經退化風險各方面，維生素B都在其中扮演了重要角色。

▍水

人體細胞含有大量水分，若是體內含水量不足，不僅弱化大腦認知力、判斷力，還可能引發恐慌、憂鬱、暴怒等不良情緒。心情不美麗，也許不是別人害你的喔，更有可能是在暗示你正處於慢性脫水的狀態。且脫水會導致判斷力失準、反應速度失常，因而造成的交通事故，其危險程度不亞於酒駕。