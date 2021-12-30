央行統計貨幣總計數的M2，民國110年1至11月M2平均年增率為8.78％，幾乎全年都超過央行預設的M2成長參考區間2.5％～6.5％的上限。實際上，M2年增率自109年6月就持續走升，並於當8月起超過M2成長參考區間上限6.5％，今年來都超過上限值。

中央銀行30日表示，111年M2成長參考區間仍然維持在下限2.5％～上限6.5％。

根據央行的說明，109年、110年的M2超標現象，應屬異常偏離，依貨幣需求函數模型及參照歐洲央行(ECB)作法推估，加上考量明年經濟成長動能略緩，M2比較基期較高，111年應能漸漸回到正常態勢。

對於110年M2年增率的走高，央行解釋，有兩大因素：一、放款與投資成長率續處高檔，二、外資呈淨匯入所致，110年1至11月外資由109年同期淨匯出95.7億美元，轉為淨匯入162.9億美元，進而推升貨幣成長。

央行指出，第一項的放款與投資年增率走高，主要係經濟基本面支撐，投資及出口帶動資金需求，加以紓困振興方案，搭配信保基金，中小企業放款持續成長。另一點更需關注，即國內經濟穩健成長，台商回台投資對商辦及住宅需求提高、科技大廠進駐帶動周邊購屋需求，房市升溫，致企業與個人購置不動產資金需求增加。

央行的貨幣目標化機制，目前已採彈性作法，央行總裁楊金龍指出，除了考量M2成長率，長期以來亦關注通膨預期、產出缺口、利率及匯率、信用及資產價格等重要經濟金融指標，M2成長率是貨幣 政策重要的參考指標之一。

30日雖然公布111年M2成長參考區間維持在2.5％～6.5％，央行仍表示，將持續關注M2成長走勢的變化，若未來M2成長率持續偏離2.5％至6.5％區間甚或發生結構性改變，將會加以檢討，並適時調整。