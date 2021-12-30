110學年度大專棒球聯賽（UBL）公開一級8強賽本周在台中開打，30日首場比賽上演「體大內戰」，國立體大靠著第2局攻下6分奠定勝基，儘管2度被對手追到1分差，終場仍驚險以9比7擊敗台灣體大，奪下複賽首勝。

國體大在複賽首戰遭到開南大學在7局提前「扣倒」，經過1天休兵後面對台體大，推出謝葆錡先發。國體大在2局下靠著7支安打、2保送及1次高飛犧牲打一口氣攻下6分。

不過落後的台體大也不輕言放棄，先在3、4局各追回1分，7局上再靠3支安打攻下3分，追到5比6落後，但下半局投手再丟2分，雙方差距又擴大至3分差。8局上台體大攻勢再起，靠著國體大投手不穩之際再度追到1分差，但反撲始終欠缺臨門一腳，最終就以2分差吞下敗仗。

國體大先發投手謝葆錡主投6.1局被敲7支安打失4分，另投出7次三振、4次保送，拿下勝投，第4任投手王品傑後援1.1局，只用13求救解決4名打者，包含2次三振，成功守住勝果。