警方在江女與張男在北屯的住處逮捕江女。（警方提供／黃國峰台中傳真）

警方在江女與張男在北屯的住處逮捕張男。（警方提供／黃國峰台中傳真）

台中逆倫殺父棄屍案，原本可能是滅門血案？據了解，案發當晚，江女與男友拿了死者江男的鑰匙返家，開啟外面大門，而江家有兩道大門，因當晚聯絡不上死者，江妻與小女兒特別將裡面的第二道門反鎖，但事後察看監視器，發現江女與男友企圖開門，讓她懷疑2人是不是想要殺全家。

據ETtoday新聞雲報導，與死者相識數十年的友人，今（30）日前往江家探視，他透露江妻表示，江家門外有監視器，她們察看監視器畫面，發現案發當晚，江女與張姓男友將死者棄屍後，從死者身上拿走江家大門鑰匙，返家順利開了外面那道門，但江妻跟小女兒將裡面那道門反鎖，兩人無法進門。

原來當晚小女兒曾打電話給父親，詢問父親下班要不要吃消夜，江男還開心分享「姐姐來找我，談完就回家」，但之後小女兒與江妻怎樣都聯絡不上江男，心中不安，才將平日不會上鎖的第二道門從內反鎖。

友人更透露，江妻說大女兒今年2月回台就常常回家要錢，開口就是要錢，不給她還會怒譙五字經，她懷疑女兒跟張男回家，是不是企圖想殺全家。