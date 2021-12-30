農曆新年即將到來，除夕夜要圍爐吃年夜飯，有許多家庭選擇訂現成年菜，只要加熱就能上桌非常方便，不過作家黃大米近日發出一篇勸世文，勸大家別主動幫忙訂年菜，因為若是「訂到難吃的年菜，就會被大家嫌棄到臭頭」。

黃大米28日在臉書粉專提醒，快過年了，大家千萬不要傻傻地決定幫忙家裡訂年菜，因為每個人的口味都不一樣，訂到好吃的年菜，大家會覺得理所當然，「然後未來訂年菜的這工作就是你的」；黃大米覺得多數飯店的年菜都是偏難吃的，如果因此訂到難吃的年菜，「你會被大家嫌棄到臭頭」。

黃大米強調，所以情願包紅包，萬萬不要扛下訂年菜的重責大任，黃大米還補充說到，包紅包也是有學問的，紅包不要包太大，差不多就好，避免萬一將來失業，撐面子會撐得很累。

貼文引起共鳴，網友紛紛分享慘痛經驗，「真的，第一次當媳婦兒，第二年不知死活訂年菜，被小姑從第一道嫌棄到最後一道。話說小姑從頭到尾都沒出錢出力喔！」、「排了四小時訂到台南阿霞飯店年菜，結果還被嫌到臭頭」、「很有同感！我已經包辦了好幾年了」，也有人逆向操作，「認真搞砸一次，以後他們就不敢叫你弄了。這才是高招」、「所以今年決定自己煮，明年買哪一家都會覺得很好吃」。