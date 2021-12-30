由於電池價格大幅下跌，以及美國政府的電池儲能規定，可儲存風力與太能發電廠電力的大型電池需求急速成長，美國電網2021年安裝的電池可望創下新高紀錄。

根據標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）資料，美國2020年安裝的大型電池還不到1吉瓦（GW），2021年可望增加6吉瓦，2023年再新增9吉瓦。

電力儲存新技術問世，加上提升再生能源來源，以抑制二氧化碳排放的壓力加劇，重塑了電力產業，未來幾年全球的大型電力儲存需求預料持續上揚。

拜鋰電池價格大幅下滑所賜，讓大型電池計畫變得更經濟可行。2010年鋰電池組每千瓦小時的成本超過1200美元，2021年已降至約132美元左右。

加州是美國電池市場成長的一大推手。加州設下在2045年前達成「碳中和」的目標，加州境內數座燃氣發電廠與核能設備最終將除役，該州正積極儲備電力。

根據美國儲能協會資料顯示，除了加州之外，美國至少還有8個州設下電力儲存規範或目標，包括紐約州、維吉尼亞州和內華達州等。

高盛預期，美國固定式儲能電池市場規模將由2020年的10億美元，膨脹至2030年的130億至140億美元。

美國能源開發商Key Capture Energy目前約有370百萬瓦的電池計畫正在運作或興建當中，相較於2020年同期的54百萬瓦。該公司現階段在紐約、新英格蘭和德州皆有電池計畫，其包括位在馬里蘭燃煤發電廠的百萬瓦電池安裝計畫，該座電廠將在未來幾年退役。

Key Capture Energy共同創辦人暨執行長畢夏（Jeff Bishop）表示，成本下滑讓公司能將業務拓展至奧克拉荷馬、密西根和其他過去成本門檻較高的州。