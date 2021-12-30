長榮海運今年發出40個月年終獎金，比此前盛傳的10個月、20個月翻倍發放，震撼市場。財經網美胡采蘋稱讚長榮集團創辦人張榮發幾個兒子個個有才幹，其中老大張國華默默蹲低，穩守公司，今天同意發放40個月年終獎金的決定，「實在是虎父無犬子，不辱張榮發長子的名聲」。

胡采蘋在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」發文，此前做長榮家族影片時就很感慨，張榮發幾個兒子真的很好，個個很有才幹，老大張國華是最早失寵的，但卻默默蹲低，守在公司，直到掌握多數股權，在經營權之戰中勝出，「今天張國華能同意經營團隊發40個月年終的決定，也實在是虎父無犬子，不辱張榮發長子的名聲」。

老三張國政雄才大略，是大房最出色的孩子，可惜為媽媽出頭而失寵；老二張國明年輕時曾遭綁架，之後一生低調不問世事；其中老四張國煒最像爸爸，經營權之爭落敗後帥氣走人不做糾纏，開拓自己的新事業，儘管受疫情衝擊，星宇航空一直無法順利經營，但胡采蘋相信長榮張家的孩子不會接不住這個困難。

胡采蘋指出，看了兒子們的訪問，一致都稱張榮發十分嚴厲，最怕的就是爸爸回家，站在爸爸旁邊動也不敢動，戰戰兢兢，和爸爸不親；起初，胡采蘋納悶張榮發是如何教導孩子的，每個都教得非常好，孫輩也是家教出名的。之後想想，應該是很會選老婆，每個都正派溫和，娶的都是能忍耐他的脾氣，耐心教子的女人，「大房三個兒子，加上二房國煒，大概都跟媽媽的教養比較有關」。

貼文一出後，底下留言回應，「我覺得跟人的本質也有關係，是怎樣的人就會有怎樣的伴侶」、「他們的家教真的很好，低調到不行的」、「老張基本是日本教育長大，他跟丸紅還有三菱的合作是數十年起跳」、「原來是挑老婆的重要性呀」。