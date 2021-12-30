彰化埔心國中慶祝創校60周年，今天下午舉辦年終路跑活動，在鄉長張乘瑜、農會總幹事張旗聞、縣議員張錦昆等人陪跑下，從校門口鳴槍起跑。（謝瓊雲攝）

由於家長會長加碼給每組冠軍2000元獎金，埔心國中學生們魚貫飛快拔腿奔出校門，十分興奮雀躍，個個都想要爭取榮譽奪冠拿獎金。（謝瓊雲攝）

由於家長會長加碼給每組冠軍2000元獎金，埔心國中學生們魚貫飛快拔腿奔出校門，十分興奮雀躍，個個都想要爭取榮譽奪冠拿獎金。（謝瓊雲攝）

埔心國中慶祝辦學一甲子，30日舉辦別開生面的年終路跑，在鄉長張乘瑜、鄉農會總幹事張乘瑜，和校友會理事長許增鏞等校友學長陪跑下，全校學生們穿上紀念紅T恤魚貫奔出校門，別具傳承意義。

年終路跑在校長黃森明、家長會長陳惠琪等人，和多位校友主持下鳴槍起跑，依年級、性別共分6組競賽，各組取前20名頒發獎金，各分組冠軍還有家長會長加碼的2000元獎金，激勵學子們奮力奔跑、爭取榮耀。

埔心鄉長張乘瑜說，當年是從校門口出發跑到梧鳳國小再折返，來回共10公里路程，鍛鍊鄉村子弟的體能、腿力；如今馬路拓寬、交通發達，安全考量下路跑活動縮短為4.5公里，仍有一定挑戰性。擔任鄉長期間每年都回母校共襄盛舉，也為學弟妹們起跑加油，欣見歷任校長持續這項傳統，又能促進學子身心健康、樂活，很高興和大家一起見證「埔中一甲子、幸福一輩子」的溫馨時刻。

校友會理事長許增鏞回憶，他年少學生時期，農業社會每年年終路跑都沿路在小路上邊跑邊玩耍，趁機認識家鄉環境及各項農作物，時代變遷，埔心家鄉建設變多、交通也四通八達，看見家鄉和母校的進步，感覺真好。

校長黃森明說，埔心國中創校一甲子，人才濟濟，包含前縣長魏明谷、前員林市長即縣議員張錦昆等都是校友。今年60周年校慶系列活動張旗聞總幹事擔任籌備主委，精心安排了一整年的展覽與豐富活動，除了歷屆校友們最懷念的年終路跑、紀寶活校長書畫義賣與感恩慈善音樂會、希望藝廊藝術家接力展、親子彩繪燈籠、科技IQ燈製作、親師生溪頭健行，多元又精彩。

黃森明說，31日校慶暨園遊會活動，將有許多精彩表演，並頒獎表揚第一屆校友劉成枝等22位傑出校友，為校友會捐建的家長接送停等區揭牌，還將有慈濟志工擺設茶席，讓回娘家的校友們奉茶給退休老師，傳承尊師重道的精神，溫馨又有意義。