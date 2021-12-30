市場認為新冠肺炎變種病毒對於經濟僅有短期衝擊，加上美國年終假期零售額成長創下過去17年以來最強紀錄，使美國股市延續反彈動能，新興市場股市表現也因風險偏好提升使整體股市出現回穩。投信法人指出，在各國經濟基本面穩健加持下，投資人可以趁市場震盪之際，布局全球股票型基金，掌握各市場的成長契機。

兆豐投信認為，展望2022年，市場普遍預期明年美國GDP增長率仍有4～5％，高於歷史平均，儘管目前市場預期2022年聯準會將有機會升息3碼，但對照2015年經驗，當時聯準會官員在2014年底的經濟展望報告中普遍認為2015年將升息4碼，最後因通膨升幅不如預期，最終僅在當年升息1碼，顯示未來通膨若如市場預期逐季趨緩，聯準會貨幣政策緊縮幅度或有放緩空間，對市場影響程度下降。

財政政策部分，儘管受到民主黨部分議員反對，導致拜登1.75兆美元重建美好法案未能如預期在聖誕節期間通過，但近期拜登政府已逐步和民主黨反對議員達成共識，在明年有望通過下，可望激勵美股多頭持續。

新興市場受到歐美股市激勵也有所回溫。兆豐投信指出，中國人行在12月15日啟動降準後，緊接又再調降1年期LPR利率，顯示貨幣政策轉向意義重大。明年年初北京冬奧在即，再加上兩會即將召開，經濟維穩仍為官方主要施政方向下，預期明年初或有機會推出進一步的降息降準政策。因此儘管濟數據表現欠佳，但在大陸股市基期相對較低下，對於陸股中長線表現不應過度悲觀。

債市方面則大致維持穩定，近期土耳其政府已實施干預措施反轉里拉走勢，也使土耳其貨幣問題未向蔓延到其他新興市場，先前市場擔憂大陸恒大財務困境將影響大陸整體債市風險，但近期恒大表示目前房產復工率高達9成，有助市場信心回溫。儘管新興市場債短期將受到美國明年升息影響使整體波動加劇，但在市場信心有所回穩及原物料、原油等價格持續維持在高檔下，中長期表現仍值得投資人留意。

IMF預估2022年全球GDP成長率上修至4.9％，高於疫情前長期平均水平3.0％。美國、德國、英國等成熟國家GDP成長預估皆在5％左右，逼近多數新興市場，將成為引領全球景氣擴張的火車頭，在基本面加持下，投資人反而可以趁市場震盪之際，布局全球股票型基金，掌握各市場的成長契機。