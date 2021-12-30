《紐約郵報》（New York Post）29日報導，在美國新冠肺炎（COVID-19）單日確診數又創新高、疫情再度面臨大爆發之際，傳出白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）若於這時退休，未來每年能領取近35萬美元（約新台幣970.3萬元）的退休金，將創下美國聯邦政府新紀錄。不過佛奇表示，他沒有計畫在近期退休。

《紐約郵報》引述知名商業雜誌《富比世》（Forbes）的一份報告，稱佛奇已在24日年滿81歲，其中於聯邦政府任職達55年，2020年年薪為43萬4312美元（約新台幣1204萬元），是最高薪的聯邦政府員工。

而擁有如佛奇一般年資的職員若退休，將取其生涯年薪最高的3年計算平均值，再乘上80%，做為他退休後每年能領取的基本金額；而佛奇2019年的年薪為41萬7608美元（約新台幣1157.7萬元），2021年尚未公布但應不會低於2020年，加上聯邦員工任職滿10年後的8344美元（約新台幣23.1萬元）年金，可能讓佛奇每年的基本退休金來到約34.75萬美元（約新台幣963.4萬元），且此數字尚未計算其他老人津貼等補助。

佛奇的薪水特別高，是因為他在美國前總統小布希（George W. Bush）執政時期，因領導生化武器防禦計畫而獲得鉅額加薪，2007年的年薪較2004年增加達68%。

不過佛奇26日告訴「美國廣播公司」（ABC），若他在新冠肺炎疫情尚未獲得控制前便退休，簡直就像「世界大戰打到一半就逃跑」一般，強調對抗疫情是他的「人生使命」，在目標達成前不會離開。