國台辦稱台海局勢明年會更複雜嚴峻，陸委會副主委邱垂正表示，展望新的一年，政府仍將依循既有的政策處理兩岸事務，務實維護健康、正常、有序的交流管理，也呼籲北京當局正視我方「四個堅持」的底線，調整對台負面思維與作為，兩岸關係才有可能良性互動。

邱垂正主持2021年陸委會最後一場例行記者會，他表示，這一年來，國際社會及台灣民意均已對中共積極的對外擴張，以及對台外交打壓、軍事威脅和各種統戰分化強制性作為，引發區域的緊張情勢，都表達嚴正關切與質疑。

他說，我方認為，對岸對台工作應認真省思，及正確判斷情勢發展，如此才能夠有效改善兩岸關係。

邱垂正又指，過去5年多來，面對中共對台的威脅與挑戰，以及空前的不友善措施，政府的兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海與區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。

展望新的一年，他說，政府仍將依循既有的政策處理兩岸事務，務實維護健康正常有序的交流管理。

他並呼籲北京當局認真面對蔡英文總統所提出的「和平、對等、民主、對話」互動關鍵，以及正視我方「四個堅持」的底線。