南韓綜藝天王劉在錫被封為「國民MC」（又稱劉大神，螞蚱），他昨(29)日晚間奪下「MBC演藝大賞」第8座大賞殊榮，上台致詞時還曾特別提到，日前因癌症過世的諧星前輩金哲文（譯名，原文김철민）。有媒體則挖出一段金哲文生前自述的故事，他透露劉在錫曾經去醫院探望他，更留下了一包錢，金額足以供應他5個月的住院費，讓他十分感動又感謝，被外界讚譽熱心暖舉再＋1。

已故韓星金哲文除了諧星外同時也是歌手，他在2019年8月被診斷為肺癌末期，同月底他於社群平台特別發文，感謝劉在錫與曹世鎬等人前來看他，他坦言：不想要讓別人看到自己落魄的模樣，所以患病後一度和外界斷聯，因此劉在錫沒有硬去聯繫他，反而是親自直接到醫院探訪。

劉在錫（左三）暖舉私下探望金哲文（左二）「裝5個月住院費」給了就跑。（圖／翻攝自金哲文臉書）

金哲文生前接受媒體採訪特別提到這段故事：「劉在錫留下一包信封就走了，裡面金額足以讓我再撐5個月，我完全沒有想到，這讓我很感動又感謝，我真不知道該如何報答他。」當時報導指出，劉在錫與金哲文雖然不算太熟，但當2010年金哲文的母親過世時，劉在錫同樣低調默默到靈堂致意，可見在不是很親近的狀況下，劉在錫仍舊伸手援助對方，古道熱腸的暖心舉動獲得外界讚譽。

遺憾的是，金哲文最終不敵病魔於本月16日離世，享年54歲。劉在錫昨晚奪下MBC演藝大賞致詞時表示：「不久前金哲文哥到天堂去了，他在這裡帶給大家很多歡笑後離開，希望他到了天上，也能同樣帶給很多人歡笑就好了。」

因癌症而離世的諧星兼歌手，在台灣綜藝界有「青蛙王子」高凌風（原名葛元誠，後為參政曾改名為葛高凌風），他於2012年11月13日被診斷出血癌，生前舉辦的「告別演唱會」曾獲好評，在台上自述他落魄後的人情冷暖，與好友創作歌手鄭進一合唱《朋友》，場面相當溫馨感人。