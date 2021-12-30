228連假機位開訂資訊。（金門縣府提供）

明年228有3天連假，交通部民航局規畫金門管制航線共有322架次，提供3萬7324個座位數，1／3（周一）上午9時起開放訂位。

金門縣府觀光處提醒，228連假尖峰時段2月25日至2月27日臺灣出發往金門方向，以及2月27日至3月1日金門出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。