明年228連假 臺金管制航線1／3開放訂位 19:212021/12/30 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明年228有3天連假，交通部民航局規畫金門管制航線共有322架次，提供3萬7324個座位數，1／3（周一）上午9時起開放訂位。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 228連假機位開訂資訊。（金門縣府提供） 明年228有3天連假，交通部民航局規畫金門管制航線共有322架次，提供3萬7324個座位數，1／3（周一）上午9時起開放訂位。 金門縣府觀光處提醒，228連假尖峰時段2月25日至2月27日臺灣出發往金門方向，以及2月27日至3月1日金門出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。 浙江首條第五航權國際貨運航線今開通 有助提升航空貨運吞吐量 中市連假加強路口疏導 用路人跨年趕趴不接紅單 #金門 #2月 #228連假 #航線 #開放訂位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冷冬送愛 台灣青年商業交流發展協會捐贈金門醫院輪椅12台 14:232021/12/29 寶島 個資淪業者招生工具 金門縣府籲家長小心、業者守法 18:392021/12/28 生活 阿拉斯加12月創高溫下暴雨 專家：氣候變遷徵兆 17:192021/12/29 國際 中部以北擴散條件好空品轉好 高屏金門橘色提醒 13:302021/12/29 財經 航運旺 長榮年終最高20個月 04:102021/12/30 財經要聞 元旦連假蘆洲警交通疏導 跨年夜煙火迎新年 12:092021/12/30 社會 金門垵湖分校移置蔣公銅像引議論 校方澄清：為配合新建工程 12:242021/12/30 政治 洋山淨水場揭牌啟用 楊鎮浯：再投入15億打造金門好水 17:572021/12/29 生活 看好明年可出國 台灣虎航重啟上市 04:102021/12/29 財經焦點 明年1、2月疫情大流行 陳時中：現在就已看到 14:442021/12/29 生活 海空航班大砍 運價再飆高 04:102021/12/28 產業特刊 生活熱門新聞 波蘭正妹吃台灣早餐噴200元 爸搖頭罵：克制一點 - 生活 上百名胸痛病患擠爆門診 醫：90％都打這款疫苗 - 生活 印度神童恐怖預言又中！這兩國嚇到 下波災難時間點曝光 - 生活 睽違10年！台南今年跨年晚會將有精彩煙火秀 - 生活 跟隨哥的腳步來台灣 厄瓜多正妹住2年嘆：真的好難過 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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