台灣電信市場重大變化！台灣大哥大今(30)晚7點在證交所舉行重訊記者會，執行副總暨財務長俞若奚說明，台灣大哥大將以發行新股方式與台灣之星進行合併，換股比例為每1股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股，台哥大將預計增資發行2.82億股普通股，預計在取得公平會與NCC核准後，訂定合併基準日。以台灣大今日收盤價100元換算，等於花282億元吃掉台灣之星。

市場人士認為，台灣大哥大合併台灣之星，雙方合計用戶數976萬戶，除超越遠傳與亞太電信的組合912萬戶，穩坐二哥，更進逼中華電信的1065萬戶。

台灣大表示，雙方分別持有之60MHz與40MHz的3.5GHz頻譜，也將成加速5G垂直應用普及與產業轉型升級的重大引擎，尤其企業專網需要專用頻譜，才不至於受到公網之干擾，台灣專頻釋出時間仍未明朗，且目前規劃給垂直場域使用之4.8-4.9 GHz 專頻為次主流頻段，設備與終端成熟度、成本短期内都不利於垂直場域發展。

台灣大表示，「5G台灣隊」成立後，在智慧工廠等企業垂直場域，將能立刻以台灣之星原持有之40MHz 3.5GHz，以原有公網設備發射，提供不受公網干擾之企業專網服務，在最佳成本效益下，全力加速台灣產業的5G智慧升級，大大提升國際競爭力。

雙方合併之後，台灣之星持有之900MHz、2600MHz頻譜，與台灣大持有之700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz頻譜充分互補，未來5G台灣隊將能提供最高達 7CA 之 5G NR CA，同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速之 5G 全方位需求，加速台灣元宇宙、Web3，以及AIoT等次世代行業的發展。