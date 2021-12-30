愛心小舖今天熄燈，當初一手創立小舖的前家扶基金會副執行長周明泉今天親自將招牌拆下。（張毓翎攝）

北台南家扶中心計畫將愛心小舖轉型朝網路行銷發展，持續嘉惠家扶的媽媽們。（張毓翎攝）

北台南家扶中心位於民治市政中心的家扶愛心小舖，成立逾13年，由家扶扶助媽媽準備早餐、中餐、飲品，供民眾選購，但自縣市合併後，府內員工和洽公民眾減少，生意大幅下滑，不堪持續虧損，明年不再續約，今天最後一天營業，家扶計畫將小舖轉型朝網路行銷發展，持續嘉惠家扶媽媽們。

北台南家扶中心的愛心小舖今天熄燈了，不少市府員工特地來消費，當初一手創立愛心小舖的前家扶基金會副執行長周明泉與北台南家扶中心主任莊淑惠、社工督導吳宜菁3人向小棧廚工祈媽媽鞠躬，並拱手感謝她這7年多來的付出。

周明泉回憶，家扶愛心小舖2008年正式開張營業，當時的台南縣政府挪出1樓約5坪大的空間，給家扶媽媽們賣早午餐；初期為減少營運成本，增加家扶媽媽們的收益，上班前會到白河菜市場買菜，不少攤商得知食材是給愛心小舖使用，還會慷慨地多送幾把菜。

周明泉提到，歷任市長也對家扶媽媽的好手藝讚不絕口，像其中最常點愛心小舖餐食的是前台南縣長蘇煥智；前台南市長賴清德則每次來買，幾乎必點鍋燒意麵；市長黃偉哲每逢過年或母親節、婦女節，還會特地來發紅包、送花給家扶媽媽。

「有心、用心和陪伴」周明泉說，當初秉持這個信念，投入愛心小舖的營運，前幾年愛心小舖生意很好，部分營收還能回饋作為獎助學金，迄今已幫助過27名家扶媽媽。看到愛心小舖要熄燈，實在很不捨，不過也期待看到它未來以不同服務模式，再次發光發熱。