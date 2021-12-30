又一家緊急申請增提外匯準備金。保險局30日表示，南山人壽29日緊急送件申請要增提25億元的外匯準備金，目前尚在審查，這次已是南山人壽2021年第二度增提外匯準備金，上次為3月時增提50億元，這次則是會增提在12月，合計共75億元，到目前為止，為今年增提外匯準備金金額第一高的公司。

保險局亦統計，連同南山人壽申請案，到12月30日為止，共有九家壽險公司，申請13次增提外匯準備金，金額共155.24億元，其中南山人壽是二次，台灣人壽亦是二次增提共20億元，遠雄人壽則是三度增提合計15億元。

2021年新台幣由年初的28.508元升值到27.69元，升值幅度近2.87％，且新台幣相較其他亞幣亦算相對強勢，因此壽險公司外匯準備金全年是不增反減，消耗不少。

在2022年1月10日、金控公告2021年全年自結獲利前，金控下大型壽險公司仍是可以申請增提外匯準備金，且是提列在2021年的12月，所以還是有可能尚有公司要增提外匯準備金。