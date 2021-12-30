依現行勞工保險失能給付標準規定，只有45歲以下的婦女切除子宮可領160天、最高約24萬餘元失能給付，但為強化被保險人權益，並符合CEDAW公約（消除對婦女一切形式歧視公約）施行法規定，勞動部今天預告修正「勞工保險失能給付標準」草案，刪除失能審核基準有關因傷病割除子宮的年齡限制，並把切除子宮列為12級失能、最高可領100天、15萬餘元的失能給付。

據統計，現行每年因為切除子宮領取失能給付約有4800餘件、7.8億元，而因為此次修正，預估未來會有9000件可領取生殖器失能給付、12.4億餘元。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，除了刪除年齡限制外，也參考日本「勞動者災害補償保險障害級表」作法，將切除子宮等列為12級失能，也基於喪失單側睪丸或割除單側卵巢，身體機能仍有一定損傷，因此把切除單側列為13級失能。

若以最高投保級距4萬5800元試算，則未來不分年齡、切除子宮為12級失能，可領取15萬2667元的失能給付；至於若切除單側睪丸或卵巢，則為13級失能、領取60天給付、9萬1600元失能給付。