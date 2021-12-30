30日是國銀最後一個工作天，多家國銀忙著結算獲利，也忙著進行年終呆帳大提存，其中據了解，今年上半年飽賺，成長率超過70％的京城銀行，已在30日召開董事會決議在12月一口氣提存超過20億的台開授信債權，是對台開授信債權開第一槍全面提存的銀行，估算京城銀行在提存之後，今年全年獲利大約在55億至60億左右，約和去年水準相當。

京城銀行董事長戴誠志在呆帳提存，向來決策明快一次清理乾淨不留尾巴，也讓法人對於京城銀的資產品質透明度高度肯定；據了解，京城銀行在12月份的提存，除了台開債權之外，也包括部分的房貸業務提存，在相關提存之後，京城銀行明年即可全新出發，也不會再有台開債權的疑雲罩頂。

在京城銀行開第一槍之後，計在今年底、明年1月，多家國銀也會相繼展開對台開債權的「提存潮」，台開的主要債權銀行，還包括了台中商銀等多家銀行，整個銀行體系的債權部位，約在百億之多。

台中商銀先前主導銀行團對台開進行債務協商，但由於銀行團與台開之前歧見甚大，因而不少銀行與台開無法達成共識，京城銀行則率先大舉在年底一次「清倉大掃除」，打掉所有台開的債權部位。