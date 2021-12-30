花旗台灣消金業務出售案，扯出員工不滿出售合約限制轉職，組織工會、向金管會、勞動部告狀，還透過全國金融聯合工會對外嗆聲。花旗(台灣）銀行管理層30日終於決定不忍了，正式向工會回擊，特別強調，有關「禁止不當招攬約定」限制員工轉職及罔顧員工權益，是「指控」，皆非事實！

花旗台灣管理團隊在公開說明中，亦首次承認，事實上，自4月15日集團宣布出售台灣消金業務以來，員工流動率與過去相仿，已有超過「數百位員」工離職，到別的企業和金融機構任職，其中包括曾投標的銀行。

在正式聲明中，花旗台灣重申，並未因「禁止不當招攬約定」而採行任何措施限制員工轉業的自由，且已主動、明確的向所有投標銀行書面澄清花旗銀行的立場。

花旗台灣業務主管群，包括多位高階管理層確實已經離職，陸續轉任中信控、匯豐銀等，還有長期栽培的儲備幹部MA，也都已有轉任渣打、大型民營銀行。多家第一輪投標銀行的高層，一再在外面說嘴，不值得花大錢買下花旗台灣消金暨財管業務，私底下卻一再對花旗優秀人才進行重金挖角。

花旗(台灣）銀行表示，在此次標售案件中，一直以員工未來得以順利轉任買方、保障員工就業條件為最重要的考量，也唯有交易順利，才能確保員工未來就業之保障、銀行營運之穩定、以及金融市場秩序的維護。

雖然正式回嗆工會，據悉，花旗(台灣）銀行高層仍會柔情和企業工會持續溝通，力求化解疑慮，因為整個交易案仍需在勞動部與金管會的「指導與監督」下，才能盡速完成協商。