疫情趨緩，加上跨年元旦連續假期，民眾出遊意願提高，超商業者全面備戰跨年商機，針對101周邊一級戰區，也拆除門市大門，方便大量人潮購物；若是不想出門人擠人的宅家族群，超商推出韓式飯盒、日式拉麵等熱食商品，可隨時在家暖胃。

7-11強化杯裝咖啡、水、飲料、零食，及即拆即食的微波餐點等商品，較平日增加2至3倍備貨量，而跨年日夜溫差大，熱罐飲品、發熱衣、關東煮等，也較平日備貨成長；並針對風景區、交通轉運門市等，加強備貨與人力支援。

美國波波酒球推出瑪格麗塔、草莓麗塔等4款雞尾酒風味，單瓶129元。（7-11提供）

對於宅家跨年族群，7-11首度引進美國時尚「美國波波酒球」，可愛球型的雞尾酒，享買2送1優惠，並與拉麵名店「一風堂」合作，推出叉燒豚骨拉麵、唐揚雞烤飯糰等，同步上架外送平台，免在寒風中排隊，輕鬆在家吃熱食驅寒。

全家看好北市信義區是一級戰區，店舖備貨量較平常多出9倍，因應活動人潮，人力配置也較平常增加10倍；2022年1月2日前，會員於全家App－隨買跨店取，購買指定飲品，享第2杯11元的優惠。針對宅家跨年者，全家則搭上韓國夯劇《魷魚遊戲》熱潮，推出主題鮮食「123GO盒飯」，為經典韓式口味料理。

萊爾富明（31日）拆除信義商圈信彩門市大門、櫥窗玻璃，同時增10倍人力與10倍備貨量應戰。（萊爾富提供）

萊爾富因應101煙火觀賞人潮，101周邊門市亦全面備戰，鄰近市府的信彩門市，也於明（31日）上午10點拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，讓湧入信義區的民眾，更能順暢進出購物。

OK超商統計過往門市業績，每年跨年人潮是平日的3至5倍，其中現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等商品業績，可成長約4倍以上；另今年OKmove行動超商，也前往信義商圈門市駐點，現場販售咖啡、蛋塔等，預估整體業績可較平日成長5倍。

OKmove行動超商前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡等。（OK提供）

全家鮮「魷」戲商品－123 GO盒飯，89元。（全家提供）

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