廣西百色的押解、掛照片遊街，媒體認為違背依法治國精神

廣西近日出現因違反規定被抓起來遊街示眾的案例，引網民驚呼。這則發表於推特上的視頻在12月28日起在網路上開始流傳，視頻中可見4、5個穿着白色隔離衣的人，雙手被人以擒拿姿勢從後面架住，排著隊在大街上遊街示眾，街旁有成排的警察監督，被押著遊街的人胸前前還掛着印有照片類似大字報的牌子，遊街隊伍還沿途播放要求嚴守防疫措施的廣播。

《法國國際廣播》報導說，網民在帖文中指出，這件事發生在廣西靖西市。發文者痛批，「還有比遊街，更能羞辱人的事嗎？文革沒有結束，只是繼續」，發文者還發表了另外一段靖西市用運豬車裝載人員進行遊街的視頻。

大陸媒體也注意到此一事件。陸媒指出，在遊街影片中出現的其中2人，被控涉嫌非法載運2名越南籍人士入境，其中一人後被檢查出核酸陽性。

《法廣》指出，廣西靖西檢察部門在其微博公眾號@靖西檢察上宣布遊街的事由，但是引起大陸民眾質疑道：「建議刑罰裡有沒有油階（指遊街）這一條？」「遊街？這是在清朝嗎？？」「按照法律來行不？法律裡有哪一條是遊街示眾的？」

《法國電視台》（LCI）報導說：遊街示眾侮辱人從2010年開始就禁止了，但近幾年又浮出水面。根據廣西地方當局的文件，近幾個月來，靖西也出現了被控走私和販賣人口的嫌疑人。

今年11 月，有兩名身穿白色隔離衣的罪犯在警察監下被遊街示眾， 一名官員隨後在街頭公開宣讀他們被指控的罪行。LC網站在報導上述消息時以「新聞拍案驚奇」為題，附帶了一則26秒的視頻。