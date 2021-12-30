取名字學問大，取不好恐影響一輩子！一名女網友表示，今年聖誕節生下一對雙胞胎男寶寶，原本是很開心的事，不過公公卻自作主張幫忙取了兩個奇怪的名字，讓她一看崩潰，還因此跟老公鬧得不愉快，名字曝光後因為諧音實在太妙，讓一堆網友笑翻。

這名女網友29日在《匿名公社》表示，12月25號剛生下雙胞胎聖誕男寶寶，但現在卻跟老公卻為了誰要幫孩子取名字鬧不愉快，因為公公突然拿著一張紙條説名字他取好了，結果她一看崩潰，上面寫著「林賈善、林賈良」。

公公幫孫子取名「林賈善、林賈良」。(圖/截自匿名公社)

原PO氣得直呼「我真的非常不喜歡！」並抱怨老公一直說「聽爸的」，她認為公公這樣擅自決定很不尊重她這個媽媽，而且重點是她非常不喜歡這兩個名字，但老公卻説好聽，因此想請大家評評理真的好聽嗎？

貼文一出引起熱議，由於賈善、賈良的諧音引發諸多聯想，網友紛紛回應「假善、假良？這麼假嗎」、「賈善（國語假善良/台語諧音假仙），賈良（整天只想喝涼的喔！呷涼）」、「林賈善念十次...你吃屎」、「假賽ㄟ」、「吃涼就算了...還吃屎」，各種KUSO諧音湧出，讓網友笑噴。