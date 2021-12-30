另一半是否經常上酒店，其實有跡可循，日前就有一名老司機透露，可從3個面向觀察，包括樓層、代號，甚至是打火機，都可看出端倪。貼文一出隨即掀起熱議，不少網友直呼「長知識了！」

原PO日前在《Dcard》以「如何知道男人有沒有去酒店」為題，PO文分享女人必知的「3大魔鬼細節」。首先是「樓層」，真正的老司機不會直接說去哪間酒店，而是說要去「幾樓」，只要聽到男人跟朋友約幾樓，就可以偷聽一下是哪一間，以台北為例，「8樓龍亨、7樓麗園、b1巴塞」。

其次是「代號」，常去的老司機就會被問「有沒有認識的幹部？」在酒店文化中，幹部是指接待、業務；或是聽到他們說什麼時候要「回單」，指的就是結清帳單。此外，如果有帶小姐出場過夜，就會被問到「她有沒有出？」意思是她有沒有接那種服務，通常是講「任務」或「出」或「S」。原PO接著提到，酒店的服務生會被稱作「少爺」，所以可以從另一半的平常用詞習慣，觀察出對方是否常去酒店。

最後則是「打火機」，如果另一半有抽菸，可以注意打火機上的字樣，酒店的打火機都會印有「俱樂部、會所、會館」等LOGO，上網查一下就知道了，因為有些男人有蒐集打火機的習慣。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你就是老司機喔」、「你會不會變成男性公敵啊」、「沒去過，但好像學到什麼奇怪的知識了」，還有人提醒女性朋友，若聽到另一半說「音樂教室」時，要豎起耳朵，「音樂教室就是指做性行為的地方，又分大S或小S，也有人會說什麼『吹樂器』的地方」。