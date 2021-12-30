江女夥同張姓男友殺害父親棄屍後，拿了江父的鑰匙返家，試圖開門。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中驚傳啃老族女兒，因金錢問題，竟夥同男友弒父棄屍！32歲江女，擁有國內大學碩士學歷，疑因家人多年來反對與張男交往，加上江父斷其出國唸書金錢援助，竟犯下弒父命案。死者鄰居指出，2人犯案後，曾拿著江父的鑰匙回家，後因開不了第2道門而作罷，讓江妻懷疑2人，是想回家滅門。

鄰居轉述江妻說法，江家有一外、一內大門，由於平常江父下班較晚，通常第二道門，沒有由內反鎖，但案發當晚，家人因聯絡不上江父，覺得忐忑不安，於是將第二道門由內鎖了起來，不料後來發現家裡得監視錄影器，錄到2人棄屍後，拿了死者的鑰匙，回家開了第一道門後，再試圖打開第二道門後，開不了只好作罷，此舉讓江妻懷疑2人是想回家滅門。

但為何江妻會這麼害怕，鄰居表示，江家大女兒以前其實很乖，個性也算內向，功課也很好，是國內大學碩士畢業，但在讀研究所時，認識張男後就變了，鄰居含蓄的說，覺得張男不像研究生，當時家人就反對2人交往，也反對2人一起出國唸書。

鄰居表示，江女與張男，今年回國後，就常回家要錢，近幾個月更1、2個星期就回來一次，每次回來就聽到張男站著三七步對江家大小聲，吵得鄰居受不了，警察也來了好幾次，要錢的理由，也很誇張，例如公司費用、留學費用等，張男囂張流氓的態度，也讓江家很害怕，聽說有申請保護令。

鄰居也表示，江家原先是個小工廠，經營製作免洗餐具的生意，但後來經濟不景氣，生意一落千丈，將工廠收了起來，江父才去應徵保全，經濟從原本的小康，變成只靠一個月3萬多的月薪過活。