許富凱假扮化妝師幫Lulu補妝。（東森提供）

許富凱在節目《婚禮歌手》中，為年輕的小夫妻獻唱經典台語情歌「牽阮的手」。（東森提供）

黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森《婚禮歌手》邀請今年獲得第32屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」的許富凱擔任婚禮歌手，Lulu透露他們倆第一次見面時，她還只是個普通的大學生，當年許富凱跟著友台節目到她就讀的學校宣傳，但許富凱一臉茫然表示完全沒印象 ，一旁的黃子佼見狀馬上神救援：「有緣的是，兩個人走到今天都很有成績、都是演藝圈新一代的天王、天后。」

黃子佼不忘笑虧2人同樣都年年入圍金鐘、金曲，卻每次都落榜的遺珠，但今年許富凱終在第7度問鼎歌王寶座後奪獎，黃笑著恭喜許：「你已經先超前了一步！」許富凱急忙轉頭安慰Lulu：「沒關係啦、沒事啦！」而之前許富凱說要送象徵得獎好運給Lulu的紅色內褲，依然還沒送出，他打趣說：「我本來想說要剪一個洞，讓它透氣一點。」此舉讓Lulu超不解，傻眼回：「我覺得你可以先在這次的婚禮上使用，把好的福氣帶給大家。」

許富凱這次當婚禮歌手外，還要喬裝Lulu化妝師給新人驚喜，更擔任婚禮接待、引導賓客入席。婚禮正式開始前，為讓許富凱熟悉工作，特地安排他在休息室幫Lulu試妝，未料Lulu戲精魂上身，扮起嚴格大明星、不斷刁難他，惹得許富凱怒嗆：「妳兇什麼！（台語）」Lulu還向許富凱強調化妝師有個特點：「除了要臭臉之外，就是不能對我動凡心。」許富凱傻眼：「妳在跟我開玩笑吧！」黃子佼吐槽說：「不要動凡心，動私刑！」

由於此次婚宴人數是節目以來賓客最多的一場，許富凱一登場驚豔眾人，握手、簽名、合照樣樣來，宛如他個人演唱會，現場氣氛幸福又熱鬧。以上內容將於本周日（下月2日）晚10點在東森綜合播出。