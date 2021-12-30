大陸證監會主席易會滿30日表示，目前正抓緊制定全市場註冊制改革方案，推進相關準備工作，確保這項重大改革平穩落地。他稱，註冊制改革不僅是發行環節的改革，而且是資本市場的全面改革，接下來將統籌推進提高上市公司品質、健全退市機制、多層次市場建設、仲介和投資端改革、健全證券執法司法體制機制和投資者保護體系等重點改革，推進關鍵制度創新，探索一條中國特色現代資本市場發展道路。

新華社報導，易會滿表示，將繼續推動完善金融法治，包括推動制定期貨和衍生品法、私募基金條例、上市公司監管條例等基礎法律法規，填補監管空白。

易會滿還稱，為嚴守資本市場「入口」關卡、防止資本無序擴張，首先要繼續強化資本市場在促進科技、資本和產業迴圈方面的重要功能，保護產權和智慧財產權。另一方面，與各方共同建立健全有效控制資本消極作用的制度機制。同時，證監會將對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，促進資本規範健康發展。