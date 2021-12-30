儘管2021年美股迭創新高，但主動式投資的績效依舊難以超越大盤。調查顯示，約有85％的主動式美股基金2021年的報酬率可能落後標普500指數。

2020年稍晚美國小型股和低估值股出現一波漲勢，2021年1月迷因股狂潮又帶來驚人升幅，激起外界預期主動式投資可望在2021年繳出亮麗成績。

然而在2021年年終時分，大多數專業選股人發現自己又陷入相同窘境，基金績效再次落後標普500指數。

標普道瓊指數公司主管拉薩拉（Craig Lazzara）表示，許多基金經理人在1月懷抱樂觀情緒，這已經不是新鮮事。每年總有許多主動式基金操盤手預測，新的一年將是選股人的天下。

然而許多主動式股票基金很難在哪一年跑贏大盤，2021年亦是如此。根據晨星（Morningstar）旗下投資研究平台Morningstar Direct數據，2021年截至11月30日，85％的主動式美股基金績效可能遜於標普500指數。相較之下，2020年同期有64％的主動式美股基金表現不如標普500指數。

晨星策略師格林戈德（Robby Greengold）指出，上述基金有部分專注於小型或中型企業，而且有許多可望跑贏與他們投資類型更相似的指標指數。相較於指標指數，小型股基金表現又格外強勁。

然而追上標普500指數則是另一件事。格林戈德表示，2021年大型股的表現普遍勝過小型股。

拉薩拉表示，主動式基金經理人有理由相信2021年或許能揚眉吐氣，美國經濟自疫情復甦，讓投資人有膽量搶進先前忽視的股票。操盤手尋求被低估的股票，逢低買進，相信這些公司將能從經濟成長受惠。

根據標普道瓊指數公司數據，疫情爆發初期落後標指的低估值股、小型股與能源公司，在2020年秋季超越大盤，但榮景在2021年春季告終。