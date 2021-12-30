元旦在即，年節氣氛越來越濃厚，台北富邦銀行(30)日特別送上新春大禮，J卡及momo卡各項權益維持不變，無上限好康回饋直接延長半年！2022年6月30日前，用ＪPONITS卡/JU卡綁定LINE Pay消費依然樂享3％LINE POINTS回饋無上限，新戶申辦並以北富銀帳戶自動扣繳信用卡款，還可享加碼0.5％ LINE POINTS無上限回饋，到momo購物刷momo卡選購千大品牌商品，仍享有最高10％momo幣回饋無上限，買越多賺越多！同時，北富銀也針對新春期間常見消費需求推出多重優惠，用滿滿誠意力挺民眾荷包，陪伴大家歡樂過好年！北富銀長期深耕數位生活生態圈，善於運用創新科技促動跨界合作，為消費者帶來嶄新而便捷的金融體驗，例如使用多元數據驗證強化核卡風控、簡化辦卡流程，帶卡友享受最快60秒核卡的超速快感；率先在LINE官方帳號上實現信用卡一鍵調額和一鍵綁LINE Pay等便捷功能，貼心滿足卡友全方位需求，成功帶動全行信用卡營運再創新高。

截至2021年12月，北富銀全行流通卡數達423萬卡，J卡發卡量達135萬卡，為台灣首張登上百萬級別的銀行卡。簽帳金額表現更加突出，截至2021年11月，全行信用卡刷卡金額已突破新台幣3千億元。無論是流通卡數或是簽帳金額，在疫情影響下北富銀仍能交出雙位數成長的優異成績。

提升用卡體驗的同時，北富銀也積極為商家、平台創造互惠多贏商機。以J Points/JU卡為例，今年截至2021年11月底，簽帳金額較去年成長高達375％，所回饋的LINE POINTS點數超過17億點，佔LINE Pay平台中所有信用卡回饋點數近三成，有效吸引用戶進行二次消費，鞏固支付習慣。此外，J卡流通卡數在2021下半年急遽攀升，較上半年大幅成長26％，新加入LINE Pay收單店家數同步成長22％，顯示北富銀與LINE Pay合作效益驚人，助攻LINE Pay用戶數突破千萬大關，為行動支付的普及奠定基礎。

momo卡則可說是會員經濟學的最佳示範。北富銀表示，momo卡不僅與會員購物流程完美結合，從申辦、開卡、綁定到支付全程無縫銜接，更針對客群消費行為進行深度剖析，集結最受會員歡迎的品項推出千大品牌最高10％回饋無上限機制，超高回饋率搭配無上限設計，成為會員人手必備的支付利器。momo卡上市至今，累積發卡已逾56萬卡，總簽帳金額年成長達55％，成效驚人，尤其是精選品牌最高10％回饋無上限機制廣受卡友喜愛，未來也將隨著市場需求持續增加千大品牌合作家數，讓卡友享受更多回饋，透過mo幣生態圈逐步擴展，為會員帶來更美好的消費體驗。

每到歲末年終，家庭常有汰舊換新需求，同時辛苦了一整年，民眾也會想買些好禮犒賞自己與家人，北富銀建議消費者，此時購物需求顯著增加，可先準備如Ｊ卡、momo卡這類回饋無上限的信用卡，再搭配通路促銷活動，無形中能省下可觀支出。以momo卡來說，111/1/8~111/1/21期間消費滿額並登錄，就有機會獲得最高10％加碼，如果挑選千大品牌商品，最高合計可享20％回饋，對荷包不無小補！若是想逛節感受年節氣氛，可以到台茂、廣三SOGO、新光三越、遠東百貨及遠東SOGO，刷富邦卡享滿額最高回饋10000元。

此外，採買年菜及各式生鮮冷凍食品、準備過年用品與伴手禮等，是家家戶戶年前必備的重頭戲，北富銀特別與家樂福、愛買、大潤發等量販店合作，農曆年前消費滿額最高可獲得200元抵用券；購買福華飯店年菜外帶刷富邦福華聯名卡直享9折、刷富邦卡享95折優惠。