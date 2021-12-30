2022年「綠色環境給付計畫」即將開始受理申報，農委會農糧署30日表示，這項計畫各項轉（契）作、稻作、生產環境維護、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施，每年全國統一於1月受理申報作業，考量2022年申報期間適逢春節假期，特別延長受理期限自1月3日至2月11日止。

農委會說明，配合國內農友多元耕作特性，2022年起除了開放農友得選擇全國任一鄉鎮申報，也能自行規劃耕作期程，再搭配水資源競用區大區輪作及稻作四選三政策，期望藉由引導調整耕作模式，強化枯水期農業節水效能、整體產業供水穩定，並維持稻米供需平衡，增加稻農收益。

有別於往年農民必須前往戶籍所在地申報，且只能依當地縣市政府統一訂定的耕作期間種植，農委會規劃自2022年起，推動更彈性的申報方式，農友可在受理申報期間，攜帶證明文件並選擇全國任一鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理申報，土地座落多個鄉鎮者，仍應集中至同一鄉（鎮、市、區）辦理，建議農友優先考量於年初同時申報全年2次耕作措施；但申報地一經選定且已申報者，當年度即不得申請變更申報鄉鎮。

農委會補充說明，2022年除公糧、契作硬質玉米及參與小地主大專業農政策另有規定外，開放一般農友可自行規劃「單點」耕作期程，並以符合「當年起始、半個月為單位，且連續4個月以上」的耕作期間（例：2/1-5/31或3/16-7/15）為原則，申報1次耕作措施，全年申報上限為2次；但不同耕作措施之耕作期間不得重疊，另生產環境維護措施每年限申報1次且不得跨年度，其餘措施之耕作期間得跨年度種植（例：9/16-翌年4/15）。

對於不熟悉「單點」或已配合當地耕作習慣的農友也別擔心，可參考縣市政府推薦「在地農友耕作模式」，各種經典「套餐」組合任君挑選，直接完成申報全年2次耕作措施，輕鬆又快速！

農委會指出，由於近年來氣候異常頻仍，一期稻作時常面臨供水不穩定風險，為維持糧食安全、糧價穩定與農民收益，明年持續針對石門水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）及曾文-烏山頭水庫等水庫灌區內，經該會選定水資源競用區農地，辦理大區輪作，不限是否為基期年農地均可參加。

除了鼓勵種植綠肥、景觀作物或辦理翻耕，並給予每公頃7.6-8.7萬元獎勵金；對於選擇不種稻，改種其他作物（大宗蔬菜、易產銷失衡、需水量較多作物、觀賞喬木及花卉除外）者，也能領取每公頃3-9萬元獎勵金，農友可依個人意願自由參加。

另對於符合兩個期作基期年資格田區，實施「稻作四選三」政策，自2022年第2期作起，每期作滾動檢核前3個期作之耕作措施中，至少需有1次辦理轉（契）作、自行復耕水稻以外作物或生產環境維護措施，當期作（第4個期作）始得申報繳交公糧、領取大專業農種稻補貼或投保加強型水稻收入保險；惟申報時已取得有機、友善耕作或產銷履歷水稻驗證之農地，則不受限制。

由於每年都有少數農民因故遺漏或忘記申報而喪失獎勵機會，農委會特別強調，本計畫採實質登記制，無論參加哪種措施，都必須於規定時間內完成申報作業，逾期一律不予受理，請農友特別注意，儘早完成申報，安心好過年！