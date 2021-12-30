中華文化交流協會（澳門）與台灣海峽兩岸經貿文化交流協會主辦的「2021澳台文化論壇」29日，在澳門文創綜合服務中心和台灣典華幸福機構同步舉行，並透過線上直播和雲端形式展開交流。澳門和台灣兩地專業人士以「文創產業合作」為主題，透過線上方式作主題分享，建構澳台文化雲端交流和對話平台。

中華文化交流協會會長李沛霖、理事長崔世平、常務副理事長高錦輝、副理事長林玉鳳，霍英東基金會總幹事史濠、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢，海峽兩岸經貿文化交流協會理事、開成興業（控股）公司董事長高大任等澳台文創產業界專業人士，連同線上觀眾約125人參與。

崔世平致詞表示，中華文化交流協會於2020年發起線下＋線上模式的「澳台文化論壇」，藉以加強澳台在疫情新常態下的聯繫和互動，建構澳台文化雲端交流和對話平台。2021年的主題為「文創產業」，期望通過此次論壇，聯動兩地學術和業界，共同促進兩岸、澳台之間在文創產業上有更多、更廣、更深的合作和發展，建構和給予兩地人民更多心靈上的滿足感。