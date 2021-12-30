陳衣宸推出新歌〈退色新娘衫〉。（音圓唱片提供）

陳衣宸的新歌〈退色新娘衫〉請來江蕙（二姊）名曲〈月落〉作者林久登為她量身打造，拍攝MV時陳衣宸特別準備「防護措施」，原來她之前拍首波主打時發生靈異狀況，在淡水山區「遇」到了一整連「海軍」，她說：「白天時還好，但到了晚上不得了，真的是一整連，連集合場集合的概念。」

她遇上靈異情況當天，出現越拍越喘，甚至有上氣不接下氣的現象，導演見狀以為她中暑，一聲令下移師戶外，一層雖感到呼吸順暢許多，但是隨著天黑漸暗，她才發現戶外比室內更可怕，因為周圍聚集了許多「民眾」，而且都是穿著制服的年輕人，陳衣宸心想淡水靠海，那「這群人」應該都是古時的海軍吧？！這群「阿兵哥」開心圍觀「看熱鬧」，越聚越多，她很想趕緊拍完，但發現導演身邊也跟著一個，可能因為「好兄弟」看戲不想停，所以暗下讓導演越拍越嗨，讓陳衣宸一個頭兩個大。

日後她才敢告知團隊靈異之事，導演也臉色大變，回憶當晚回到家雖然累斃，精神卻超級無敵好，「好到有點詭異，因為到天亮都睡不著。」陳衣宸說雖然很毛，但感受到對方都是穿著軍服的年輕人，主要是臉上都帶著笑，沒有惡意，感覺是來「看熱鬧」，所以故作鎮定地拍到收工，回到家隔天立刻去鹿港地藏王菩薩處理，所幸沒有發生任何事，自幼有敏感體質的陳衣宸，對於靈異事件，都正能量看待，皆說是「緣分」，也希望和靈體都能各自安好。