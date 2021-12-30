梁赫群、大文、李易及林莎前往南投出外景，網羅2022年必吃的大勢美食。（TVBS提供）

梁赫群爆料大文最近紅鸞星動，會成功脫單。(TVBS提供）

藝人梁赫群疫情期間爆瘦10公斤，這幾個月又復胖3公斤，笑說近日去南投出外景，吃了一堆美食，但除了主持《食尚玩家》要一直進食外，老婆才是害他變胖的兇手，並甜蜜表示，老婆每天都會帶宵夜回來餵食，「雞排、珍奶、滷味樣樣來，想不變胖也難」。

2021年即將結束，TVBS《食尚玩家瘋狂總部》主持人梁赫群、大文、李易及林莎前往南投錄影，網羅2022年必吃的大勢美食，有三合院老宅內的無菜單料理、顛覆傳統的水果豆花，還有南投必買伴手禮。在三合院內用餐也讓主持人林莎直呼：「雖然都是家常菜，但就是有很溫暖的感覺，特別想家。」

錄影空檔，梁赫群和大文坐在一旁休息，林莎見狀便想幫2人合照，笑虧：「我要幫你們拍全家福！」大文表示只有2個人哪來的全家福？林莎則搞笑回：「你們肚子裡都還有1個啊！」大文和梁赫群便捧著肚子合影，笑翻全場。梁赫群笑說自己懷孕10年，大文則搭腔：「我大概５年。」被大家質疑只有5年而已？大文翻白眼表示，「30幾年可以了嗎」！

拍完照後梁赫群爆料，有算命老師說大文最近紅鸞星動，會成功脫單，但只剩2個月。大文便在節目中開放徵友，條件是「覺得我有趣、漂亮，還有我想生一男一女的雙胞胎」。梁赫群補充，大文很幽默，還是整個《食尚玩家瘋狂總部》團隊最會照顧人的女孩子，喜歡她的男孩子真的要趕快來排隊。《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。