六甲恒安宮與台南藝術大學材質創作學系師生合作，以六甲特色瓦窯為發想，設計一座6米高的竹編主燈。(六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真)

台南市六甲區恒安宮媽祖廟迎新春，虎年燈會明年1月14日展開，1200盞彩繪燈籠12月31日即將陸續掛上，每年皆精心設計的主燈，這次特別與台南藝術大學材質創作學系師生合作，以六甲特色瓦窯為發想，設計一座6米高的竹編主燈，14日將正式亮相。

六甲恒安宮已連續舉辦燈會8年，每年邀區內國中小學生參與燈籠彩繪比賽，今年不但邀請六甲區長輩一起彩繪，同樣也吸引許多外縣市民眾參加，1200盞燈籠被索取一空，比賽結果將於1月14日燈會時頒獎。

除了1200盞燈籠，恒安宮今年特別與南藝大師生合作創作主燈，南藝大龔義昭老師先帶領29位同學在六甲進行田野調查，以竹子為材質，設計一座六甲瓦窯造型主燈，學生們從剖竹開始全手工進行，要打造一座高6米、寬5米的竹編瓦窯，進行期間也引起當地民眾關注，還送上水果與食物。

六甲恒安宮表示，虎年燈會以「HO_E」為主題，HO_E發音與老虎的台語「厚」以及台語「好」相近，希望大家虎年都可以安好，燈會期間會推出HO_E春聯著色卡，讓小朋友塗色，自行填字成HOPE希望或是HOME家鄉，再寫上新年心願，可帶回家裝飾或掛在祈福牆。

廟方表示，新春系列活動自1月14日登場，除了燈會，還有熱鬧市集，1月23日將暨恭送赤山老三媽回赤山巖過年，同時舉辦新春祈福寫春聯活動，除夕夜還有跨年晚會，將一路熱鬧的2月15元宵夜。