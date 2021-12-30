最新調查顯示2022年，美國投資人普遍最擔心問題首推通膨壓力，預期會拖累美股投資報酬率下滑。部份投資人則認為聯準會升息，和新冠疫情衝擊經濟是最令人頭痛問題。

CNBC Delivering Alpha調查顯示，華爾街認為通膨問題是股市在2022年仍要面對的最重大障礙，令全年投資報酬率不如2021年。

調查訪問對象約400位華爾街的投資長、策略師、基金經理和財經作家。

逾半受訪者視通膨為2022年最大憂慮。30％認為聯準會在錯誤時機持續升息最令人擔心。17％認為新冠疫情揮之不去而影響經濟是頭號問題。

目前美國通膨率創數十年新高。例如11月消費者物價指數年增6.8％，創1982年6月來最大增幅。

聯準會暗示將採取積極的貨幣政策，來因應持續攀升的通膨率，包括加快縮減每月購債規模的速度。有聯準會官員預期2022年將升息3次。

Commonwealth Financial Network投資長麥米蘭（Brad McMillan）指2022年有幾個重大問題令人憂慮。

他說：「通膨率創數十年新高。供應鏈問題似乎無法解決。若這些問題不斷惡化，就可能拖累經濟復甦。」

雖然面對通膨、新冠疫情和央行緊縮貨幣，但多頭氣勢讓標準普爾500指數2021年仍大漲約27％。不過投資人開始認為美股在2022年的漲勢會明顯收歛。

逾50％受訪者預期標普500指數在2022年漲幅不到10％，近18％預期維持兩位數漲幅，近10％預估持平。

儘管如此，股票仍是投資人首選的金融資產。在經濟復甦下，35％受訪者看好金融股，27％偏好景氣循環股。科技股受歡迎程度不如2021年。