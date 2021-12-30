新冠肺炎疫情影響各行各業，尤其位處海嘯第一排的飯店業更是遭受前所未有的衝擊，儘管營收銳減虧損嚴重，但為感謝員工與飯店一同攜手共度難關，台中日月千禧酒店宣布自2022年1月1日起全面調薪幅度約6％，基層薪資近三萬起。

台中日月千禧酒店表示，飯店業經歷疫情寒冬，但服務業以人為本，最重要的就是員工，但後疫情時代飯店業人才流失嚴重，人力不足問題日益擴大，調薪除了強化員工福利，提供員工保障，留住現有人才，更希望吸引優秀新血投入飯店產業，一同迎接未來的挑戰，再創佳績。