台中市北屯區游泳訓練中心，斥資總預算2.4億元，歷經2年多興建，30日落成啟用，明年亞運國家代表隊選手、東山高中傑出校友蔡秉融、王星皓「回娘家」，與市長盧秀燕共同見證台中泳訓邁入新里程碑。盧說，游訓中心將是游泳培訓及發展游泳人才基地，是「2022年新的禮物」。

盧秀燕指出，台中市游泳訓練中心，總經費高達2.4億元，未來會成為台中市游泳代表隊、東山高中師生及大坑、東山附近8個里民共同使用的場域。是多功能的運動訓練中心，除了游泳是主要項目外，並設有排球場跟籃球場。

盧秀燕表示，增加設備、增加師資、培養好人才，提升國民運動素質，經3年「酷台中、酷運動」推廣，逐漸開花成果，台中市於今年全國中學運動會勇奪117面金牌，全國第一，未來會繼續努力栽培更多傑出選手。

教育局表示，台中市游泳訓練中心場館新建工程，由平均地權基金補助東山高中辦理，總預算2.4億元，館含室內溫水游泳池、重量訓練室、學生宿舍、排球場、籃球場等相關運動設施，設有大型游泳標準訓練池，寬25公尺、長50公尺，共10水道，水深1.4公尺到2公尺的泳池設計更讓場館兼具長短池的訓練功能。

此外，游訓中心將以台中市游泳代表隊集訓、校隊訓練為主，包括東山高中、西苑高中、漢口國中及大仁國小等校，培訓台中市優秀游泳人才，落實選手3級銜接培訓等；提供東山高中約3100名學生、鄰近學校及社區使用，並結合周邊籃球運動中心、網球場及壘球場等設施，形成一體且多功能的運動空間。

教育局指出，台中市學校代表隊在今年全中運獲得117面金牌、111面銀牌、139面銅牌，首次以非主辦縣市囊括金牌數及獎牌數全國第一，其中游泳就佔14金12銀20銅，更孕育蔡秉融、林姵彣、王星皓等優秀選手，成為培育台灣亞奧運選手的重要體育搖籃。

教育局長楊振昇表示，泳訓中心採委外經營（OT）方式辦理場館經營維護，期望藉由引進民間的資金及管理技術，有效提升該場館整體公共設施服務品質，創造學校體育及社區全頻運動雙贏局面。