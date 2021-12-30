今年台北101跨年煙火長達360秒，警方預期各聯外橋樑、河濱公園等空曠處，將聚集大量觀賞煙火民眾，內湖分局為維護交通秩序，特規劃相關交通疏導勤務，相關疏導、管制措施如下：

一、實施彈性交通管制範圍及時間：

(一)12月31日23時40分起至煙火施放完畢，管制行人進入民權大橋(松山往內湖方向)人行道，引導行人改由民權大橋(內湖往松山方向)人行道通行。

(二)12月31日20時起至煙火施放完畢，將視彩虹河濱公園內停車情形，管制車輛自堤頂大道越堤道進入彩虹河濱公園。

二、交通疏導管制措施：加強巡查麥帥二橋往市區至健康路匝道口、民權大橋、成功橋及成美橋等道路，取締、驅離人、車逗留、跨越、暫停；另河濱公園周邊堤頂大道沿線道路均為紅線路段，亦將加強取締違規停車車輛，以維道路順暢。

警方呼籲，施放跨年煙火期間，橋梁、河濱公園等周邊道路車流量大，請盡量搭乘大眾運輸工具前往，如自行開車，請避開前揭路段並遵循現場員警、義交人員指揮，禁止於橋梁、堤頂大道等路段暫停或刻意放慢車速，以避免影響行車秩序。